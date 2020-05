Tesla's geheime ‘miljoen kilometer’-accu moet elektrische auto fors goedkoper maken Erik Kouwenhoven

15 mei 2020

21u55

Bron: AD.nl 3 Auto Elektrische autofabrikant Tesla zou later dit jaar of begin volgend jaar van plan zijn om een nieuwe, goedkope en duurzame batterij in zijn Model 3 te introduceren. Dankzij die batterij zouden elektrische auto’s even duur of zelfs goedkoper moeten worden dan modellen met een benzinemotor.

De nieuwe accu werd gezamenlijk ontwikkeld met een Chinese firma. Er wordt technologie gebruikt die door Tesla is ontwikkeld in samenwerking met een team door Musk gerekruteerde academische accu-experts, aldus anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. Ze zouden een miljoen mijl meegaan (1,6 miljoen kilometer).



De automaker zou die nieuwe batterij tegen het einde van het jaar installeren in de sedan Model 3 in de gigafabriek in China. De accu’s worden voorzien van chemische toevoegingen, materialen en coatings die de interne stress verminderen en batterijen in staat stellen meer energie op te slaan voor langere periodes.



Tesla is ook van plan nieuwe, sterk geautomatiseerde productieprocessen voor accu's te implementeren om de arbeidskosten te verlagen en de productie te verhogen in enorme ‘terafactories’, die ongeveer 30 keer zo groot worden als de gigantische zogenoemde ‘gigafactory’. Uiteindelijk zouden de revolutionaire accu’s in meer Tesla-modellen terecht moeten komen.