Tesla Roadster volgend jaar te koop: 0-100 km/u in nog geen twee seconden

Eerste jaarwinst ooit voor automaker Tesla

28 januari De bouwer van elektrische auto's Tesla heeft voor het eerst een jaar met winst afgesloten. Hoewel de beurswaarde van het Amerikaanse bedrijf al lange tijd flink in de lift zit en topman Elon Musk inmiddels de rijkste persoon op aarde is, was de onderneming daar nog niet eerder in geslaagd.