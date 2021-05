Tesla Roadster met “SpaceX-pakket” sprint binnen 1,5 seconden naar 100 km/u door raketmotoren

Tweets van Te­sla-baas Elon Musk doen bitcoin ontploffen én crashen: hoe kan dat? Bitcoinad­vo­caat Thomas Spaas legt uit

20 mei In het voorjaar piekte de koers van de bitcoin tot 64.000 dollar, waarna de waarde deze week kelderde tot onder de 40.000 dollar. Oorzaak: tweets van Elon Musk die met Tesla in februari voor 1,5 miljard in de cryptomunt investeerde, maar vorige week liet weten dat je geen Tesla meer kon kopen met Bitcoin omdat die slecht is voor het milieu. Wat zit er achter die berichtjes van de Tesla-baas? We gingen te rade bij Thomas Spaas, die zichzelf bitcoinadvocaat noemt. “Positief aan het Elon-verhaal is dat er nu meer aandacht is voor CO2-uitstoot die cryptomunten veroorzaken”.