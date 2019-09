Tesla rijdt recordtijd op circuit met Model S Erik Kouwenhoven

12 september 2019

07u13

Bron: AD.nl 0 Auto Tesla heeft in de Verenigde Staten een recordtijd neergezet op het circuit van Laguna Seca in Californië. Het is daarmee de snelste vierdeurs sedan ooit op deze baan.

Tesla nam het record over van de supersnelle Jaguar XE SV Project 8: een uitgeklede raceversie met een 600 pk sterke V8-motor, rolkooi en veel spoilers. Die auto is de huidige recordhouder met een tijd van 1.37.54. Wat de tijd van de Model S was, is niet bekendgemaakt.

Het circuit in de Verenigde Staten staat vooral bekend om de ‘corkscrew’: een bocht die naar links en dan meteen naar rechts kronkelt en daarbij zo'n 12 meter verval kent. Tesla-baas Elon Musk maakte de recordrit bekend, maar gaf geen verdere informatie in zijn tweet waarin het nieuws werd aangekondigd. Wel zei hij dat er een video van de recordronde zal worden vrijgegeven.

Model S just set record for fastest 4 door ever at Laguna Seca, video tmrw Elon Musk(@ elonmusk) link

Het wachten is uiteraard op een recordrit op de Nordschleife van de Nürburgring, alwaar Tesla hoopt het ronderecord van de elektrische Porsche Taycan af te snoepen. Voormalig F1-coureur Nico Rosberg bood op Twitter aan om achter het stuur te kruipen tijdens de recordrit. Musk reageerde positief, maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is niet bekend. De auto staat al bij het circuit en heeft deze week al enkele testrondes gereden.

Bekijk ook: ‘Deze dieven kenden de bewakingsmodus van Tesla nog niet’

Bekijk ook: ‘Brandende Tesla moet in bad om vlammen te kunnen doven’