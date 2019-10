Tesla populairste auto in Nederland SVM

01 oktober 2019

16u41

Bron: Belga 0 Auto In Nederland was de Tesla Model 3 vorige maand de populairste auto. Dat blijkt uit de statistieken van onder meer sectorfederatie Bovag. Van de kleinste Tesla werden er 5.768 ingeschreven, het Amerikaanse merk van elektrische auto's heeft daarmee een marktaandeel van ruim 15 procent. Van de andere types -de modellen S en X- werden er nog eens 122 geregistreerd. Tesla was daardoor vorige maand ook het populairste merk.

Door de goede verkoop van de Tesla Model 3 is de elektrische wagen nu het meest geregistreerde model tijdens de eerste drie kwartalen van 2019. In totaal werden 13.587 stuks ingeschreven, goed voor een marktaandeel van ruim 4 procent. De Volkswagen Polo (9.684) en de Ford Focus (8.606) vervolledigen de top drie. Het meest geregistreerde merk blijft wel Volkswagen met 36.449 auto's tijdens de eerste negen maanden (marktaandeel van 11 procent), gevolgd door Opel en Peugeot.

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2019 werden in Nederland in totaal 331.267 auto's verkocht, 7,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Reden voor de lagere verkoop is de nieuwe uitstoottest (WLTP) die sinds september 2018 van kracht is. Die geeft een realistischer beeld van het brandstofverbruik, wat voor identieke auto's in de meeste gevallen neerkomt op een hogere CO2-waarde. Daardoor ligt de inschrijvingsbelasting ook hoger.