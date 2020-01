Tesla ontkent dat auto's op hol slaan: “Beleggers speculeren op koersdaling” HR

20 januari 2020

23u24

Bron: ANP 0 Auto Tesla ontkent dat zijn auto's plotseling versnellen. De autofabrikant doet dat in reactie op een petitie die de Amerikaanse toezichthouder NHTSA oproept een onderzoek in te stellen. Volgens de indieners van de petitie is het op hol slaan van Tesla's de oorzaak van verschillende ongelukken. Ze willen dat 500.000 Tesla's worden teruggeroepen en gerepareerd.

Het gaat om auto's van de types Model S, Model X en Model 3 die sinds 2013 van de band zijn gerold. De maker van de elektrische auto zegt in een reactie dat de aantijgingen “volledig onjuist” zijn. Tesla zegt bij ongelukken met zijn auto's altijd volledige medewerking te hebben verleend aan onderzoeken door de NHTSA. Daarbij heeft het bedrijf naar eigen zeggen alle beschikbare informatie over die ongelukken gedeeld. Als er sprake was geweest van plotselinge versnellingen, was dat bij die onderzoeken al wel naar boven gekomen, meent de automaker.

Tesla claimt dat het verzoek bij de NHTSA is ingediend “door beleggers die speculeren op een koersdaling van het bedrijf”. Tesla-baas Elon Musk heeft het al langer met hen aan de stok.

Het Tesla-aandeel is in 2019 meer dan 70% de hoogte in geschoten. Een halfjaar geleden was het bedrijf 40 miljard dollar (36 miljard euro) waard, en nu is dat voor de eerste keer 80 miljard (72 miljard euro). Dat is bijna meer dan General Motors (51 miljard) en Ford (36,6 miljard) samen.

