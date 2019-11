Tesla onthult elektrische pick-up: voertuig krijgt naam ‘cybertruck’ HR

22 november 2019

06u19

Tesla heeft zijn elektrische pick-uptruck onthuld. Dat aan zo'n in de Verenigde Staten populair type voertuig werd gewerkt, was geen geheim. Het voertuig heeft de naam 'cybertruck' meegekregen.

De auto werd gepresenteerd in Los Angeles en ziet eruit als een futuristisch gepantserd voertuig. Volgens Tesla-topman Elon Musk kunnen er met geen mogelijkheid krassen op de auto komen. Hij typeert de cybertruck als het “officiële voertuig van Mars".

Het ontwerp is geïnspireerd op de James Bond-film The Spy Who Loved Me, schrijft Musk op Twitter. De auto moet een kleine 40.000 dollar (36.000 euro) kosten. Het kan overigens nog jaren duren eer de eerste elektrische pick-uptruck van Tesla daadwerkelijk te koop is.

Eerder zei Musk al dat hij geen hoge verwachtingen heeft van de verkopen van een eventuele pick-up. Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat eigenaren van een pick-up doorgaans erg merktrouw zijn en de markt is in de VS stevig in handen van Dodge, Ford en Chevrolet terwijl ook het Japanse Toyota een hap uit de taart neemt.

Het belangrijkste model voor Tesla blijft vooralsnog de Model 3, de relatief betaalbare elektrische auto waarmee het bedrijf de massa wil bereiken.