Tesla negeert verbod en hervat productie in Californische fabriek

11 mei 2020

23u30

Bron: ANP 1 Auto Autobouwer Tesla heeft zijn personeel in Californië laten weten dat medewerkers weer aan het werk kunnen. Daarmee gaat de maker van elektrische auto's in tegen een besluit van de lokale autoriteiten dat Tesla's grote fabriek in Fremont in verband met de corona-uitbraak nog niet heropgestart mag worden. Musk benadrukte in een verklaring zelf ook aan de lopende band te gaan staan. “Als er iemand gearresteerd zal worden, dan vraag ik of ze alleen mij oppakken.”

Over de opstelling van de lokale overheid was afgelopen dagen al veel te doen. Topman Elon Musk dreigde de fabriek en het eveneens in Californië gelegen hoofdkantoor van Tesla in Palo Alto zelfs te verplaatsen naar andere Amerikaanse staten, als de autoriteiten niet van mening zouden veranderen. De Teslabaas kondigde ook een rechtszaak aan tegen Alameda County, waar Fremont deel van uitmaakt.

Minister van Financiën Steven Mnuchin mengde zich eveneens in de discussie. Hij vond dat de staat Californië al het nodige moest doen om Tesla te helpen diens enige Amerikaanse autofabriek te heropenen. De gouverneur van Californië heeft op zijn beurt laten weten in gesprek te gaan met Tesla. Hij gaat er vanuit dat de fabriek volgende week pas echt opgestart kan worden.

Ondertussen meldden diverse Amerikaanse media dat er al medewerkers bij de fabriek gesignaleerd zijn. Ook leek het er maandag op dat de parkeerplaats van het terrein steeds voller raakte, allemaal tekenen dat de productiefaciliteit al weer in bedrijf zou zijn.

