Tesla Model X trekt vliegtuig van 130.000 kilo vooruit: een wereldrecord

16 mei 2018

17u33

Bron: AD.nl, Qantas 0

Het is de eerste keer dat een volledig elektrische wagen een passagiersvliegtuig weet voort te trekken. Een Tesla Model X p100D slaagt erin om de 130.000 kilo wegende Boeing 787-9 Dreamliner zo'n driehonderd meter voort te trekken, goed voor een wereldrecord. Het toestel biedt plaats voor 236 personen, maar op het moment van de stunt was er niemand aan boord. Ook de brandstoftank bleef leeg, waardoor het vliegtuig lichter was dan normaal. Dat resulteerde in een geslaagde wereldrecordpoging.