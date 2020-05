Tesla Model 3 Cabriolet is klaar voor de zomer (maar niet dankzij topman Elon Musk) Erik Kouwenhoven

22 mei 2020

08u10

Bron: AD.nl 0 Auto Tesla heeft de Roadster in ontwikkeling, maar een cabrioletversie van de Model S en Model 3 zal er waarschijnlijk nooit komen. Toch is hij er, maar niet dankzij Tesla-topman Elon Musk.

De enige elektrische auto zonder dak is op dit moment de elektrische versie van de Lotus Evora. Wanneer je toch echt een Tesla-cabriolet wil, moet je op zoek naar een bedrijf dat er een voor je wil bouwen. Gelukkig is er in Californië een bedrijf dat op basis van de Tesla Model 3 een open variant fabriceert.



Het gaat om het in Huntington Beach gevestigde Newport Convertible Engineering dat ook andere auto's ombouwt tot cabriolet, zoals de Ford F-150 en Subaru WRX STI, maar ook de Maybach en Toyota Prius. Het resultaat is wellicht polariserend - vooral met gesloten dak - maar veel meer is er waarschijnlijk niet van te maken.

Het laten openknippen van een Model 3 en het versterken van het chassis kost 29.500 dollar (ongeveer 26.935 euro) wanneer je genoegen neemt met een handmatig vouwdak. Een elektrische variant kost nog eens 10.000 dollar (9.154 euro) extra. Wanneer je dat toevoegt aan de startprijs van 40.000 dollar (36.617 euro) van een standaard Model 3, kom je ongeveer op een bedrag uit waarvoor je een Model S met dak zou kunnen kopen.