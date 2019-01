Tesla maakt snelladers in één klap 40 procent duurder NS

21 januari 2019

09u58

Bron: Tweakers.net 0 Auto Het elektrisch autorijden met een Tesla wordt in sneltempo flink duurder gemaakt. Niet alleen verdwijnen de goedkoopste modelversies uit het assortiment, nu wordt ook het snelladen bij de zogenoemde Superchager-laadpalen in één klap 40 procent duurder. De stroomtarieven zijn met 40 procent verhoogd . In ons land is de prijs van 23 naar 32 eurocent per kWh gegaan en in Nederland van 20 naar 28 eurocent.

De Supercharger-prijzen gaan over heel de wereld met soortgelijke percentages omhoog, maar er zijn uitschieters met een verhoging van 100 procent. In een reactie aan website Electrek laat Tesla weten dat de prijswijzigingen bedoeld zijn om aan te passen aan “de regionale prijsverschillen en intensiteit van gebruik”.

Verder stelt Tesla dat het de extra opbrengst van de Supercharger-stations wil gebruiken om dit netwerk verder uit te breiden. België heeft nu elf stations met negen op komst en Nederland heeft er zestien met nog tien op komst. Er zijn meer dan 430 Supercharger-locaties met meer dan 3.600 Superchargers in Europa. West-Europa is over het algemeen goed voorzien van de snelladers, zeker vergeleken met de Oost-Europa. De automaker heeft eind vorig jaar bekendgemaakt dat het juist daar wil uitbreiden .

Tesla heeft altijd beloofd dat het gebruik van zijn laders onderaan de streep betekent dat het goedkoper is dan rijden in een benzine- of dieselauto en dat het systeem geen winstoogmerk heeft. Tesla-modellen die voor 1 januari 2017 werden gekocht, laden zelfs gratis. Tegenwoordig krijg je bij een nieuwe Tesla 400 kWh per jaar gratis, wat volgens de autofabrikant neerkomt op ongeveer 1.600 kilometer elektrisch rijden.

De prijs-ingreep bij de Superchargers staat niet op zichzelf. Eerder deze maand maakte Tesla al bekend dat de goedkoopste versies van de Model S en X met het 75 kWh-batterijenpakket uit het assortiment worden gehaald. Bij de Model S en X is blijft alleen de duurdere versie met 100 kWh-accu beschikbaar. Daarmee wordt de basisprijs van deze twee modellen zo’n 20.000 euro duurder.