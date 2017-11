Tesla maakt alweer geen vrienden. Volgens analist is Model 3 "slecht afgewerkt" FT

Bron: CNBC 2 EPA De Tesla Model 3, de elektrische auto voor 'de gewone mens'. Auto Het gaat niet goed voor Tesla. Niet alleen de productie van hun Model 3 loopt mank, nu blijkt dat ook de kwaliteit van de afwerking te wensen overlaat. Dat zegt toch een analist van het gerenommeerde Amerikaanse onderzoekscentrum Bernstein. "De slechte kwaliteit zou Tesla misschien zelfs de doodsteek kunnen geven."

Hij moest hét paradepaardje worden van Elon Musk, de Model 3 of de betaalbaar elektrische auto voor 'de massa'. Maar hij is momenteel eerder een blok aan het been. De nieuwe Tesla werd bij de lancering eind juli meteen een half miljoen keer besteld. Musk verwachtte dat het hele productieproces een "hel" zou worden, en gelogen heeft hij zeker niet. Amper drieënhalf maand later zijn we en nog maar goed 260 wagens zijn van de band gerold.

Veel vrienden heeft de Model 3 tot nu toe dus niet gemaakt. Ook Toni Sacconaghi, analist verbonden aan het Amerikaanse Bernstein-onderzoekscentrum, is kritisch. Hij trok deze week naar New York, met in zijn kielzog enkele investeerders, en mocht er met de Model 3 op de baan. Na afloop klonk het kritisch dat "de auto toch wat onvolkomenheden heeft" en "dat er nog heel wat problemen op te lossen zijn" - ook al is de productie al een aantal maanden ver.

Volgens Sacconaghi waren de twee demo-auto's die tentoon werden gesteld in de showroom "relatief arm afgewerkt". "Misschien niet verrassend", klinkt het nog in een rapport aan CNBC. "Het ging om demo-auto's." Alhoewel Sacconaghi ook een kanttekening maakt: "We gaan ervan uit dat Tesla ons nochtans de beste modellen heeft laten zien. Het kan dus goed zijn dat de problemen bij de andere auto's nog meer opvallen."

Volgens de analist is ook "de uitlijning" niet zoals die moet. Hij heeft het dan over de afwerking van het glazen dak, de rubbers langs de ramen en het plafond binnenin. "Ik betwijfel of de meeste kopers de slechte afwerking zullen zien, maar toch zou dit voor Tesla als merk wel slecht kunnen aflopen", vervolgt hij nog. "De vertegenwoordigers van Tesla gaven toe dat er problemen zijn, maar stelden tegelijkertijd dat de Model 3 al veel verder gevorderd is dan de Model X en Model S kort na hún productiestart." (lees door onder de foto)

REUTERS Het glazen dak van de Model 3.

Toch is Sacconaghi niet helemaal vernietigend voor de Model 3. Hij had wel lof voor de styling van de wagen, zijn 'coolness-factor', de acceleratie en hoe de auto aanvoelt op de weg. Andere rij-ervaringen mochten de analisten niet delen dus daarover valt geen nieuws te rapen.

De instapversie van de Model 3 kost 29.700 euro en heeft een actieradius van 350 kilometer. De duurdere variant kan 500 kilometer rijden op een volle accu. De Model 3 gaat van 0 tot 96 km/u in 5,6 seconden en haalt een topsnelheid van 210 km/u.