Tesla legt fout voor crash met Autopilot bij afgeleide vrouw, Musk vindt kritiek en aandacht "waanzinnig"

Bron: The Guardian, ANP 0 Auto De Tesla die vrijdag met bijna 100 kilometer per uur tegen een brandweerwagen knalde in de Amerikaanse staat Utah had de Autopilot aanstaan. Dat bevestigt het autobedrijf van Elon Musk, dat evenwel de schuld bij de bestuurster legt.

Politieonderzoek waarbij onder meer is gekeken naar gegevens uit de auto toont aan dat de vrouw in de 80 seconden voorafgaand aan de crash in South Jordan het stuur niet had aangeraakt. Ze was bezig met haar telefoon, gaf ze zelf toe. Ze crashte vervolgens aan 95 kilometer per uur tegen een brandweerwagen. De vrouw kwam er goed vanaf. Ze brak haar enkel, maar bleef verder ongedeerd.

Een Tesla met de Autopilot ingeschakeld kan zelf sturen, maar bestuurders mogen het stuur niet te lang uit handen geven. "Onze chauffeurs worden er herhaaldelijk aan herinnerd dat de Autopilot de Tesla-wagen niet 'zelfstandig' maakt en dat de bestuurder absoluut moet blijven opletten, met de ogen op de weg en de handen aan het stuur. Ze moeten voorbereid zijn om alle acties die nodig zijn om ongevallen te vermijden, te kunnen uitvoeren", aldus Tesla.

Tesla concludeert dat de Autopilot niet correct werd gebruikt, omdat de vrouw niet met haar aandacht bij de weg was, en omdat ze de functie gebruikte in een straat zonder middenberm en met kruispunten met verkeerslichten. "Tesla is altijd heel duidelijk geweest. De Autopilot maakt een auto niet plots immuun voor ongelukken", klinkt het.

Musk boos

Tesla-baas Elon Musk toonde zich op Twitter woedend. Hij begrijpt niet dat een ongeval met een gebroken enkel voorpaginanieuws is, terwijl er vorig jaar in totaal zo'n 40.000 mensen zijn omgekomen in de VS bij auto-ongevallen.

Controle

De Autopilot-functie waarmee een Tesla-auto deels zelfstandig kan rijden ligt al langer onder een vergrootglas door eerdere ongelukken. Telkens is het de vraag of het systeem niet goed werkte of de schuld ligt bij de bestuurder.

Tesla kreeg afgelopen week ook kritiek vanwege het ontbreken van sensoren die in de gaten houden of een bestuurder op de weg let. Sommige andere autofabrikanten met systemen voor deels autonoom rijden hebben camera's die registreren waar de bestuurder naar kijkt. Musk zegt dat daar in zijn auto's niet voor is gekozen, omdat zulke oplossingen toch niet goed zouden werken.

