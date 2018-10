Tesla komt over anderhalf jaar met betaalbare elektrische SUV Erik Kouwenhoven

30 oktober 2018

06u29

Bron: AD 0 Auto Elon Musk, topman van Tesla, heeft toegezegd dat het merk in 2020 een cross-over lanceert op basis van de Model 3. Deze SUV-achtige auto komt als Model Y op de markt.

De Model Y wordt het vijfde model van Tesla. Musk heeft het laatste prototype van de Model Y goedgekeurd, wat betekent dat hij in die vorm in productie zal gaan. Met de huidige SUV-hype zou de Model Y wel eens belangrijker kunnen worden dan de beruchte Model 3.

De ‘mini-Model X’ zal hetzelfde platform gebruiken als de sedan. De prijs zou rond de 50.000 Amerikaanse dollar (omgerekend zo’n 43.945 euro) moeten liggen. Voor een elektrische SUV is dit bedrag relatief laag. Mogelijk zal de Model Y in Shanghai worden gebouwd. Onlangs bleek uit documenten met betrekking tot de geplande Gigafactory in Shanghai, dat Tesla van plan is om daar twee verschillende auto’s te produceren.

