Tesla komt met verrassend sterke verkoopcijfers

02 juli 2019

22u38

Bron: ANP 0 Auto Tesla heeft in het afgelopen tweede kwartaal meer auto's aan de man gebracht dan waar door volgers van het bedrijf gemiddeld op werd gerekend. De maker van elektrische auto's verkocht ruim 95.000 auto's tegen iets meer dan 40.000 een jaar eerder. Analisten gingen gemiddeld uit van 87.749 verkochte wagens.

Het verkooprecord van 95.200 wagens had te maken met het op stoom komen van de verkopen van de Model 3, de eerste massaproductieauto van het merk. De leveringen in Europa en in Azië zijn nu ook op gang. Verder werd in de Verenigde Staten meer verkocht omdat consumenten nog wilden profiteren van gunstige belastingregels voordat die op de schop gaan.



Het vorige recordkwartaal was de laatste periode van 2018. Toen vonden 90.700 auto's hun weg naar klanten. De sterke cijfers deden Tesla goed in de nabeurshandel, de aandelenhandel na de slotbel.

Congratulations Tesla team & thanks to all the new Tesla owners!! ♥️♥️ https://t.co/QczUAVazw5 Elon Musk(@ elonmusk) link

