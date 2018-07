Tesla haalt productiedoel Model 3: "We zijn nu echte automaker geworden" Redactie

02 juli 2018

09u26

Bron: Belga 0 Auto Tesla heeft afgelopen week 5.000 Model 3's gebouwd. Daarmee heeft de maker van elektrische auto's een zelf opgelegd productiedoel gehaald en is het bedrijf volgens topman Elon Musk "een echte automaker" geworden.

Tesla moet het Model 3 in hoge aantallen produceren om winstgevend te worden. Het bedrijf had gezegd aan het einde van het tweede kwart de productie op te hebben gevoerd naar 5.000 voertuigen van het nieuwe massamodel per week. Volgens Musk kan Tesla deze maand de 6.000 Model 3's per week halen.

Het nieuws komt uit een e-mail van Musk naar de werknemers. De 5.000 stuks per week van het instapmodel waarmee Tesla een grotere markt wil aanboren, had in eerste instantie al eind 2017 een feit moeten zijn.

Tesla komt naar verwachting later maandag met officiële productiecijfers. Indien Tesla het productiedoel niet had gehaald, zou dat opnieuw een klap voor het bedrijf, en de beurskoers, geweest zijn. Het bedrijf bouwde een bijkomende montagelijn in een soort tent, naast het fabrieksgebouw in het Californische Fremont.

Tesla is nu vooral bekend van het Model S, de luxewagen die een pak duurder is dan Model 3. Er is ook het Model X, een grotere SUV.