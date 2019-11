Tesla Cybertruck of Ford F-150: welke pick-up is het sterkste? HR

26 november 2019

11u31

Bron: Motor1, Autoweek 0 Auto Een video waarin een Tesla Cybertruck een wedstrijdje touwtrekken uitvecht met een pick-up van Ford beroert de gemoederen. De beelden leveren een duidelijke winnaar op. Maar de vraag luidt of de wedstrijd wel helemaal eerlijk verlopen is.

Ondanks een pijnlijk voorval bij de onthulling van Tesla’s elektrische Cybertruck, heeft de autofabrikant volgens Elon Musk al zo’n 200.000 bestellingen binnen. Toch heeft de futuristische pick-up nog een lange weg af te leggen als hij de verkoopcijfers wil kloppen de Ford-F150, populairste pick-up in de VS. En dat is toch de wagen waarmee de Cybertruck zich wil vergelijken.

Dat blijkt uit een filmpje dat tijdens de voorstellling van de Cybertruck werd getoond en zich verspreid over internet. De beelden tonen een wedstrijdje touwtrekken tussen een Tesla Cybertruck en een Ford F-150.



In de video is de Tesla duidelijk sterker dan de Ford. De vraag is natuurlijk of de wedstrijd eerlijk is verlopen, want van elke wagen bestaan versies met een verschillend vermogen of sleepcapaciteit. Of mogelijk werd het filmpje gewoon in scène gezet als PR-stunt.

“Appels met appels vergelijken”

Vice-president Sunny Madra van Ford-X liet op Twitter aan Elon Musk weten dat hij graag de wedstrijd wil overdoen “om appels met appels te vergelijken”. “Bring it on”, reageert Elon Musk daarop.

Bring it on https://t.co/pCnln1NdRO Elon Musk(@ elonmusk) link

Bij de presentatie van de - volgens de makers - onverwoestbare Cybertruck ging er afgelopen week iets mis. Het hoofd design van de Amerikaanse autobouwer wilde aantonen dat het futuristisch uitziende voertuig extra stevig is, maar vernielde daarbij twee ruiten. Het ontwerp van de pick-uptruck zorgde bij kenners voor verdeelde reacties, terwijl analisten hoopten dat Tesla een flink aandeel zou kunnen pakken van de wat traditioneel ingestelde markt voor pick-uptrucks.

Het kan overigens nog jaren duren voordat de eerste elektrische pick-uptruck van Tesla daadwerkelijk te koop is. Tesla wil eind 2021 met de fabricage beginnen.