Tesla Cybertruck krijgt nu ook eigen garage: Cybunker HR

17 december 2019

07u23

De Tesla Cybertruck is niet weg te slaan uit de internationale aandacht. Nadat berichten opdoken dat de nieuwe elektrische pick-up te groot zou zijn om in een standaard garage te parkeren, komt een bedrijf met een geniale oplossing op de proppen: de Cybunker.

Het was Tesla superfan en Youtuber ‘Tesla Raj’ die een tiental dagen geleden het garage-probleem van de veelbesproken Cybertruck aankaartte. In een video toonde hij met gebruik van een augmented reality-app aan dat de onstuimige pick-up niet in een standaard Amerikaanse garage past - met afmetingen van 5,9 op 5,9 meter. De Tesla Cybertruck meet echter ongeveer 6 meter, en is dus net iets te groot.

Stalen structuur

Een bedrijf uit New York pikte die berichten op en bedacht meteen een oplossing. De ‘Cybunker’ van ontwerpbureau Lars Büro heeft eveneens een “onverwoestbare” stalen structuur, en een aerodynamische vorm die aansluit bij de contouren van de pick-up. Bovendien kan je er meer in kwijt dan alleen je Tesla.

De modulaire architectuur kan ook dienen als hi-tech depot, om zonne-energie op te slaan, of als extra bij off-grid of zelfvoorzienende woningen, meldt ontwerpbureau Lars Büro. De ruimte van 600 vierkante meter kan bovendien uitgebreid worden met een module van 1.800 vierkante meter die je als woning of commerciële ruimte kan gebruiken.

“Of het nu op de meest afgelegen locatie is, of als ‘man cave’ in een buitenwijk, de Cybunker staat garant voor een veelzijdig en toekomstbestendig systeem dat kan worden ingezet om aan de zwaarste eisen te weerstaan”, klinkt het nog.

