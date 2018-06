Tesla-batterijen vatten tot 5 dagen na ongeval nog spontaan vuur Arne Adriaenssens

27 juni 2018

16u22

Bij twee ongevallen met Tesla's in de Verenigde Staten hebben de autobatterijen meerdere malen spontaan vuur gevat. In één geval zelfs tot vijf dagen na datum. De Amerikaanse verkeersveiligheidautoriteit stelt een onderzoek in.

Het loopt niet op wieltjes bij Tesla. De batterijen van hun elektrische luxewagens vatten spontaan vuur bij ernstige ongelukken. Dit gebeurde deze lente al twee maal in de Verenigde Staten.

In mei vatte een wagen nog twee maal spontaan vuur na een ernstig ongeval in Florida. Eén maal tijdens het transport van het wrak en later opnieuw in de opslagplaats. Bij een ander ongeval in Californië vatte de batterij vijf dagen na het incident plots terug vuur.

Veiliger dan klassieke motor

Naar aanleiding van deze twee gevallen heeft the National Transport Safety Board (nationaal verkeersveiligheidscomité) een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de branden, hoe dit vermeden kan worden en hoe de brandweer er best mee omgaat.

De batterijen in een Tesla zijn lithium-ionbatterijen en staan erom bekend makkelijk vuur te vatten wanneer ze beschadigd zijn. De accu’s van beide wagens waren reeds ernstig toegetakeld door de ongevallen. Tesla zelf benadrukt dat het brandgevaar van hun elektrische motoren alsnog beduidend kleiner is dan dat van een klassieke verbrandingsmotor.