Tesla-baas Elon Musk: “Volledig autonome wagens zijn voor zeer binnenkort”

22 juli 2020

09u50

Waar sommige autoconstructeurs met de nodige scepsis naar volledig autonome wagens kijken vanwege de technologische en juridische uitdagingen, is Tesla-baas Elon Musk ervan overtuigd dat zijn bedrijf binnenkort volledig autonome wagens kan maken. Eind dit jaar zou de basisversie al klaar zijn.

De oprichter van de elektrische automaker Tesla, Elon Musk, beweert dat het bedrijf zeer dicht bij de ontwikkeling van niveau 5 autonome rijtechnologie is, die het mogelijk maakt voor auto’s om volledig autonoom te rijden: “Ik ben er zeer zeker van dat niveau 5 of in wezen volledige autonomie bereikt zal worden en ik denk dat dit zeer snel zal gebeuren.”

“Ik blijf ervan overtuigd dat we de basisfunctionaliteit voor niveau 5 autonomie dit jaar zullen hebben voltooid,” aldus de Zuid-Afrikaanse ondernemer, en voegde er later aan toe: “Er zijn geen fundamentele uitdagingen meer.” Later in het interview werden deze beweringen enigszins getemperd toen hij ook zei: “Er zijn veel kleine problemen… Het wordt een uitdaging om al die kleine problemen op te lossen en het hele systeem in elkaar te zetten.”