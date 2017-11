Tesla-auto’s zien er altijd geweldig uit: dit is het geheim avh

15u06

Bron: Business Insider 2 Tesla Een ontwerp van Franz von Holzhausen Auto Wanneer een Tesla onze blikkendoos kruist op de weg, kijken we toch altijd eens achterom. Het design van de wagens is strak, modern, zelfs een beetje futuristisch. Het geheim? Franz von Holzhausen, een tovenaar in autodesign en lieveling van Elon Musk.

Toen Franz von Holzhausen (49) in 2008 bij Tesla aankwam, stond het bedrijf op de rand van het faillissement. Tesla had slechts één auto, de Roadster, een bolide gebaseerd op een Lotus en enkel een succes bij rijke autofreaks. Von Holzhausen, tot dan werkzaam bij Mazda, was de traditionele autoindustrie beu en toe aan een nieuwe uitdaging. Al na de eerste vergadering met Tesla-baas Elon Musk was het duidelijk: de twee zouden een gouden duo vormen.

Musk en von Holzhausen bleken dezelfde toekomstvisie en smaak te hebben. Het doel van Musk was kristalhelder: Tesla moest eerst een aantrekkelijke elektrische wagen maken en verkopen voor een hoge prijs aan early adopters. Het einddoel: een elektrische auto voor de massa.

Lees verder onder de foto.

rv Elon Musk en Franz von Holzhausen

Carte blanche

Von Holzhausen kreeg twee jaar de tijd om een gloednieuwe auto uit te tekenen. Hij kreeg carte blanche. Het resultaat rolde in 2011 van de band: de Model S, een wagen die volledig uit de koker van de meesterontwerper kwam. Von Holzhausen koos efficiëntie en vooral schoonheid als basisprincipes, want in een competitieve markt als de automarkt valt het product dat er het best uitziet het meest op. Met de Model S was het fundament van Tesla gelegd.

De Model S belichaamt radicale terughoudendheid. Hij trekt aandacht zonder om aandacht te vragen. Voor von Holzhausen is het een toekomstvisie die bijna iedereen kan begrijpen.

Lees verder onder de foto.

Tesla Model S

Touchscreen

Ook voor het interieur trok Von Holzhausen dezelfde lijn door. Het volledige interieur draait om een groot touchscreen dat bijna alle functies voor zijn rekening neemt. Hij is zelfs een beetje naar de bestuurder gekanteld voor een beter zicht. Toch is het touchscreen niet functioneler dan fysieke knoppen, integendeel zelfs. Maar het wekt wél de indruk dat Tesla volledig de kaart van de technologie trekt. En die kaart trekt de consument graag mee.

Lees verder onder de foto.

rv Het indrukwekkende touchscreen in de Model S

Model 3

Na de iets minder succesvolle Model X, de opvolger van de Model S, pakte von Holzhausen opnieuw uit met een voltreffer: de Model 3. Het interieur van de Model 3 is zeer minimalistisch, volledig bepaald door een horizontale versie van het touchscreen. Het interieur gaat uit van een toekomst waarin er helemaal geen bedieningspanelen voor menselijke bestuurders zijn. Opnieuw denkt Tesla verder dan de traditionele grootmachten in de autoindustrie.

Lees verder onder de foto.

Tesla Model 3

Von Holzhausen durfde een risico te nemen en plukt daar nu de vruchten van. Hij wordt over de hele wereld bewonderd voor zijn ontwerpen. En ook zijn nieuwste ontwerp, de Roadster, een bolide die van 0 tot 100 kilometer per uur gaat in minder dan twee seconden, gaat al over de tongen.

Photo News Tesla Roadster

Tesla De baanbrekende ontwerpen van Franz von Holzhausen