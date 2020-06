Telsa komt als slechtste uit Amerikaanse kwaliteitstest www.fangio.be

De resultaten van de '2020 U.S. Initial Quality Study' werden zopas vrijgegeven en de resultaten zijn allesbehalve flatterend voor Tesla. Maar kloppen de cijfers wel?

In de test wordt gekeken naar het aantal problemen dat eigenaren met hun nieuwe auto’s hebben in de eerste 90 dagen. Hierbij wordt dus eigenlijk niet gekeken naar de betrouwbaarheid, maar het ‘gedoe’ dat het bezit van de nieuwe bolide oplevert.

En dat zijn er best wel veel. Het gemiddelde aantal problemen voor alle auto’s die verkocht worden in Amerika is 166 per 100 voertuigen. En zelfs de betrouwbaarste merken laten hoge cijfers noteren. Kia en Dodge staan op kop met 136 problemen per 100 verkochte wagens. Onderaan vinden we heel wat merken die populair zijn in Europa, zoals Land Rover (228 problemen per 100 wagens), Audi (225), Volvo (210) en Mercedes (202).

Tesla onderaan

Met 250 problemen op de 100 auto’s staat Tesla helemaal onderaan het lijstje. Maar dat maakt van het merk van Elon Musk niet noodzakelijk het minst betrouwbare merk. Er zijn immers enkele addertjes onder het gras …

J.D. Powers, dat het onderzoek voerde, geeft immers direct aan dat het merk uitgesloten is van de resultaten, omdat ze niet genoeg gegevens hebben kunnen verzamelen. Tesla gaf immers voor 15 van de 50 Amerikaanse staten geen toestemming om bestuurders te ondervragen. En dat maakt de test niet echt representatief.

Daarnaast zijn bijna een vierde van de problemen na 90 dagen gerelateerd aan het infotainmentsysteem (te moeilijk, moeite met de spraakbediening etc). Lastig, maar niets waardoor je je wagen aan de kant hoeft te zetten …