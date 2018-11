Tekort aan kobalt bedreigt de opmars van de elektrische auto ADN

21 november 2018

17u57

Bron: Belga 0 Auto Elektrische wagens zijn in opmars en veel landen rekenen erop in de strijd tegen de klimaatopwarming. De opmars dreigt binnenkort echter gestuit te worden. Een nieuw rapport van de Europese Commissie wijst op een dreigend tekort aan kobalt.

Kobalt is een bijproduct in de ontginning van koper. De vraag ernaar neemt toe omdat het gebruikt wordt in de lithium-ionbatterijen van elektrische wagens. Mogelijk moeten autobouwers op zoek naar alternatieven, wat de transitie naar elektrische aandrijving kan vertragen.



Uit prognoses van het onderzoekscentrum van de Europese Commissie blijkt immers dat vanaf 2025 een tekort aan kobalt dreigt, zelfs in een scenario waarbij verbeterde batterijtechnologie minder van het metaal zou vergen.

België heeft belangrijke troef

De onderzoekers vinden dat de EU meer moet doen om zelf kobalt te produceren. Nu komt het metaal voornamelijk uit China en Congo. Finland is het enige EU-land waar kobalt wordt ontgonnen. Spanje en Zweden beschikken bijvoorbeeld nog over reserves. Het zou wel duurder zijn dan importeren.



Een andere oplossing is recyclage. En dan heeft België een belangrijke troef: Umicore. Dat bedrijf investeerde in Hoboken miljoenen in een fabriek waar edelmetalen gerecycleerd worden.