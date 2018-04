Tegenslag voor Tesla: productiedoelstelling Model 3 wordt niet gehaald TTR

03 april 2018

16u16

Automaker Tesla heeft zijn productiedoelstelling voor de nieuwe Model 3 niet gehaald. Het Amerikaanse bedrijf vervaardigde afgelopen week 2.020 elektrische voertuigen van dat model. Tesla had eerder aangegeven dat dat er aan het einde van het eerste kwartaal 2.500 per week moesten zijn. In het eerste kwartaal werden er 9.766 Model 3's gebouwd.

Er lopen nu per week wel meer Model 3's van de band dan de twee andere modellen van het bedrijf, de Model S en de Model X, samen. In totaal maakte Tesla in de eerste drie maanden van het jaar 34.494 auto's, een stijging van 40 procent ten opzichte van de laatste drie maanden van 2017.

Tesla geeft aan dat de eerder genoemde doelstelling van 5.000 gebouwde Model 3's per week halverwege het jaar nog altijd haalbaar is. In het derde kwartaal kan dan een productievolume worden bereikt waarbij het bedrijf een positieve kasstroom haalt. Daardoor hoeft Tesla dit jaar geen extra geld op te halen, waar analisten wel op speculeerden.