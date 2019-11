Te koop: snelste bestelbus ter wereld (die wel 310 kilometer per uur kan) Erik Kouwenhoven

13 november 2019

20u12

De snelste bestelbus ter wereld staat te koop. De Volkswagen Transporter kreeg de titel tien jaar geleden officieel nadat de bus een record had gevestigd op hogesnelheidscircuit Nardò in Italië: 310,7 kilometer per uur. Nu staat de bus (opnieuw) te koop in Duitsland

De 3,6 liter-zescilinder boxermotor, afkomstig uit een Porsche 911 Turbo, was destijds 800 pk sterk. De onderkant werd gemodificeerd voor meer downforce en de bestuurdersstoel werd pontificaal in het midden gemonteerd, net als in een McLaren F1. Zo’n 3.500 kilometer geleden is de 996-motor gereviseerd en vermoedelijk is het vermogen toen licht teruggetuned naar 638 pk.

Vijf kuipstoelen

Volgens de advertentie haalt de Transporter alsnog de top van 310,8 per uur. In 4,9 seconden accelereert de bus van 0 naar 100. Alle vijf inzittenden hebben een eigen kuipstoel en de bus is geschilderd in de Porsche-kleur van de 911 GT3 RS.



Vorig jaar stond de auto ook al te koop. De huidige prijs van 155.500 euro lijkt hoog, maar acht jaar geleden moest de race-bus, met toen nog 800 pk, nog 250.000 euro opbrengen.