Te koop: de BMW waarin Tupac Shakur werd neergeschoten

21 januari 2020

14u39

Dit is een zwarte BMW 750i uit 1996, aangedreven door een benzineslurpende 5,4 liter-V12. Niet meteen het soort auto waar je op de tweedehandsmarkt nog veel kandidaten voor vindt, maar dat neemt niet weg dat zijn verkoper er maar liefst 1,75 miljoen dollar voor vraagt. Met dank aan een beroemde eigenaar en een bijzonder lugubere voorgeschiedenis…

We schrijven 7 september 1996, ergens in de late uurtjes. Een zekere Tupac Amaru Shakur rijdt samen met platenbaas Suge Knight door de straten van Las Vegas, wanneer hun zwarte BMW plots beschoten wordt vanuit een witte Cadillac. Een kogelregen treft de gevierde rapper vier keer, enkele dagen later bezwijkt Tupac in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dat de moord tot op vandaag onopgehelderd blijft, draagt wellicht alleen maar bij aan het mysterie dat rond de beruchte BMW 7 Reeks hangt. En aan het astronomische prijskaartje dat een lokale autohandelaar achter de ruitenwisser heeft gestoken : de auto moet maar liefst 1,75 miljoen euro (zo’n 1,5 miljoen euro) kosten. De verkoper voegt er wel aan toe dat de auto recent nog volledig is gerestaureerd, al zouden de kogelinslagen nog steeds te zien zijn. Verder komt de wagen ook met een volledige historiek, alsook een attest dat de wagen wel degelijk heeft toebehoord aan het betreurde rap-icoon.