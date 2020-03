Te koop: auto die 23 jaar in quarantaine heeft gestaan Erik Kouwenhoven

24 maart 2020

23u13 0 Auto Wie op zoek is naar een maagdelijke bolide met een desalniettemin onvervalste jaren 90-ervaring, kan nu bieden op deze BMW 740i uit 1998. De auto staat naar verluidt al 23 jaar in quarantaine in een kunststof ‘bubble’.

Er is weinig bekend over deze ‘Bimmer-in-a-bubble’, anders dan wat er wordt gemeld op veilingsite eBay. Volgens de verkoper blijkt uit een Duits registratiedocument uit 1997 dat deze auto kort in het bezit was van een vrouw die is geboren in 1927. Wat er gebeurde na de registratie van de auto is onduidelijk, maar veel gereden heeft ze niet.

Kort daarna kwam de auto terecht op zijn huidige locatie in Polen. De kilometerstand bedraagt slechts 255 kilometer. De auto werd gestald in een luchtcapsule met mechanische luchtcirculatie, vermoedelijk om te voorkomen dat er stof op de lak kwam. Met zo weinig kilometers is de aandrijflijn van deze 740i – een 4,4-liter V8 die is gekoppeld aan een vijftraps ZF-automaat – nog niet eens ingereden.

Kortom: wil je de authentieke jaren 90 auto-ervaring, dan kun je bieden op deze wagen. Liefhebbers zijn er tot nu toe al genoeg voor deze dikke 7 Serie. Aangezien voor deze BMW E38 met nog acht dagen te gaan al 48.350 euro is geboden, lijkt de kans groot dat dit een duur Duits relikwie wordt. Een ding is in ieder geval zeker: deze auto hoef je niet te ontsmetten voordat je ermee gaat rijden.