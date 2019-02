Te koop: 55 roestige VW-busjes voor 300.000 euro Erik Kouwenhoven

19 februari 2019

10u38

Bron: AD 37 Auto Een Canadese autoverzamelaar die maar liefst 55 klassieke VW-busjes op zijn terrein heeft staan, wil in één keer van zijn oude hobby-auto's af. Hij vraagt er ruim 300.000 euro voor.

We weten niet zeker hoe de Canadese autoverzamelaar-genaamd ‘Rob’ het voor elkaar heeft gekregen om zoveel T1 en T2-busjes bij elkaar te krijgen. Wel is zeker dat hij er klaar mee is. Op een foto bij zijn advertentie is een groot terrein te zien met daarop een flink aantal klassieke VW-busjes.

Voor 350.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 310.000 euro), oftewel 6200 euro per stuk, kun je de VW-busjes kopen. Het merendeel lijkt te bestaan uit door Westfalia geconverteerde campers. Alle auto's zijn volgens Rob in ‘goede, te restaureren staat’. De koper moet bereid zijn alle busjes in een keer te kopen en mee te nemen. Verkoper Rob wil blijkbaar alleen mensen die oprecht geïnteresseerd zijn: alleen al om de collectie te mogen bekijken, moet je zo'n 450 euro (500 dollar) neertellen.

Boven de advertentie staat dat het gaat om Split Window Westfalia busjes, dus van de eerste generatie. Op de foto's zijn echter nog veel meer soorten te zien. Dat lijkt erop te duiden dat hij nog meer busjes heeft en slechts een deel van zijn verzameling wil verkopen. Tot nog toe heeft hij niet gereageerd op verzoeken om meer informatie.

