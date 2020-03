Tanken we binnenkort terug aan 1 euro per liter? Kristof Winckelmans - www.fangio.be

10 maart 2020

12u33

Bron: www.fangio.be 0 Auto Onder impuls van het coronavirus, de stilaan niet te overziene gevolgen voor de wereldeconomie én een daaruit volgend dispuut tussen Rusland en het OPEC-oliekartel zijn de olieprijzen de voorbije dagen gekelderd. De prijs voor een vat ruwe olie kreeg de grootste klap sinds het uitbreken van de Golfoorlog in 1991. Bijgevolg gaan de prijzen voor een liter benzine en diesel vanaf morgen met respectievelijk 11 en 9 cent onderuit. Een eenmalige buitenkans om goedkoper te tanken, of zijn er nóg lagere prijzen op komst?

Het is je wellicht ook al opgevallen bij je laatste bezoekjes aan het tankstation: de prijzen voor benzine en diesel zijn alweer een eind verwijderd van de recordniveaus uit oktober 2018, toen een litertje E10 (Euro 95) nog bijna 1,6 euro kostte. Toch loont het volgens energie-experts de moeite om je volgende tankbeurt nog even uit te stellen, nu het coronavirus en een handelsconflict tussen Rusland en de OPEC-landen de olieprijs zwaar onder druk heeft gezet. De prijs voor een vat ruwe Brent-olie – die in een niet eens zo ver verleden nog piekte op 120 dollar – is op enkele dagen tijd namelijk met 30 procent teruggevallen van 50 naar 30 dollar, waardoor ook de brandstofprijzen aan de pomp (die overigens al op hun laagste peil in meer dan een jaar stonden) vanaf morgen opnieuw een ongeziene duik nemen .

Naar 1 euro per liter?

Veel automobilisten zullen wellicht morgen al richting tankstation trekken om hun tank vol te gooien, toch lijkt de bodem van het vat nog niet meteen in zicht. Om Rusland een economische hak te zetten (Rusland heeft een olieprijs van 40 dollar nodig om zijn begroting in evenwicht te houden, nvdr), zou Saudi-Arabië vanaf april namelijk nog méér olie willen oppompen in een poging de Russen op de knieën te dwingen.

Indien dat scenario zich voltrekt, dreigt volgens energie-experts een oliecrisis ‘die nog jaren kan blijven nazinderen’. De specialisten wijzen er ook op dat de switch naar elektromobiliteit en hernieuwbare energiebronnen voor een structurele vermindering van de vraag naar olie kunnen zorgen, waardoor een lange periode met (relatief) lage brandstofprijzen zeker niet uit te sluiten valt. Of we ooit nog onder de symbolische lat van 1 euro per liter zullen raken, zoals veel automobilisten intussen stiekem beginnen te hopen? Zeg nooit nooit, maar als je weet dat je per liter al meer dan 60 cent accijnzen in de staatskas deponeert, zouden we er niet meteen onze spaarcenten op verwedden...