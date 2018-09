Tanken we binnenkort gerecycleerd plastic? Arne Adriaenssens

03 september 2018

17u48

Bron: The Sun 3 Auto Tanken we binnenkort verdampt plastic in plaats van benzine? Als het van enkele Britse onderzoekers afhangt alvast wel. Zij ontwikkelden een chemisch proces dat plastic kan omzetten in waterstofgas. En daar kan je tegenwoordig je wagen mee aan de praat krijgen.

Afval recycleren en tegelijkertijd brandstof opwekken: het lijkt te mooi om waar te zijn. Toch zetten de onderzoekers van de Britse Swansea University grote stappen in die richting. Ze ontwikkelden een procedé om weggesmeten plastic om te zetten in waterstofgas.

Ze mengen het plastic met een lichtabsorberend element en een chemisch product. Die cocktail stellen ze vervolgens bloot aan UV-licht. Hierdoor ontstaat een chemische reactie waardoor het ecologische gas vrijkomt.

Beter met boter

PET, de meest gebruikte soort plastic, kan natuurlijk al langer gerecycleerd worden. Toch is dat in de praktijk niet altijd het geval. Voor je frisdrankflesje omgesmolten kan worden tot een ander product, moet het eerst helemaal schoongemaakt worden. Een werkje dat de recyclagefirma’s een aardige duit kost.

Daarnaast is gerecycleerd product net iets minder mooi en helder dan nieuw plastic. Vele grote bedrijven weigeren het ecologische alternatief daarom te gebruiken.

Voor het opwekken van waterstof moet die peperdure reiniging niet gebeuren. Enkele druppels cola of een grammetje boter staan het chemische proces niet in de weg. Meer zelfs: vetten en olierijke producten versterken het effect enkel maar.

78.540 euro

Toch zal het nog enkele jaren duren voor we allemaal op waterstof rondrijden. Voorlopig is de Toyota Mirai de enige wagen op de markt die op dit gas rijdt. Je moet er nog wel een stevige 78.540 euro voor neertellen. Daarvoor krijg je wel een volkomen ecologische wagen met een stille motor die net als een normale auto in enkele minuten is volgetankt.