Tanken in vijf minuten en toch ecologisch: is waterstof de toekomst?

Bij een waterstofwagen wordt de motor aangedreven door een accu, die zelf verbonden is met een brandstofcel die de onder de vloer opgeslagen zuurstof en waterstof met elkaar in contact brengt. Deze chemische reactie, hydrolyse, produceert elektriciteit, en geeft alleen water vrij. De Toyota Mirai verbruikt bijvoorbeeld 7 liter waterdamp per 100 kilometer. De wagen rijdt met andere woorden elektrisch, maar hij moet niet opgeladen worden. Waterstof tank je zoals benzine, in een vijftal minuten. Het enige probleem: het aantal waterstofstations in België is momenteel erg beperkt. Er staan stations in Zaventem, Halle, Wilrijk, Haasrode, Herve, Erpe-Mere en Woelingen. Ter vergelijking: in Duitsland bijvoorbeeld vind je al 87 stations.

Hoeveel kost waterstof?

Een waterstofstation is duur (zowat 700.000 euro) en er is sprake van een vicieuze cirkel: omdat er niet veel wagens op waterstof rondrijden, wordt er weinig in waterstofstations geïnvesteerd. De wagens zijn op hun beurt niet zo populair omdat er nu eenmaal weinig tankmogelijkheden zijn. Wil de brandstof doorbreken, dan zijn er met andere woorden nog een aantal infrastructurele uitdagingen die aangepakt moeten worden.

De kostprijs van waterstof is momenteel ook een probleem, zowat 10 euro per kilo, maar dat zou in de toekomst veranderen. Uit een recente onafhankelijke wereldwijde studie van BloombergNEF (BNEF) blijkt dat schone waterstof in de komende decennia kan worden ingezet om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen en de industrie met maximaal 34% te verminderen. En dat tegen een prijs die als “doenbaar” wordt omschreven. Dit is echter alleen mogelijk als er een beleid wordt gevoerd om de technologie te helpen ontwikkelen en de kosten te verlagen.

Volledig scherm Het waterstofstation Dats24 langs de Gentsesteenweg in Erpe-Mere. © Koen Moreau

Het Bloomberg NEF-rapport voorspelt dat hernieuwbare waterstof – verkregen uit zonne- en windenergie – in de meeste delen van de wereld tegen 2050 aan 0,7 tot 1,5 euro per kilogram kan worden geproduceerd. Het brandstofverbruik van de Toyota Mirai of Hyundai Nexo, beide aangedreven door waterstof, is minder dan 1 kg/100 km, voor een tank van 5 tot 6 kilo. Met minder dan 10 euro zou het in 2030 mogelijk zijn om 500 tot 600 kilometer te rijden. Tegen 2050 zou die volle tank nog eens de helft goedkoper zijn.

Is waterstof écht ecologisch?

Waterstof is ecologisch, want je stoot enkel waterdamp uit, maar de opwekking ervan is dat niet altijd. Het is dus hetzelfde verhaal als bij een elektrische wagen: die stoot ook 0 gram CO2 uit, maar als je zijn elektriciteit enkel opwekt met steenkool, is het gehele proces niet bepaald groen te noemen. Een tweede probleem met waterstof is dat de brandstof niet energie-efficiënt is, zeker in vergelijking met elektriciteit. Er gaat immers veel energie verloren in de productie van waterstof en in de omvorming van waterstof naar elektriciteit in de brandstofcel.

Volledig scherm Hyundai Nexo © rv

Twee wagens, meerdere proefprojecten

Vandaag zijn er al twee wagens die rijden op waterstof op de markt: de Hyundai Nexo, een SUV, en de Toyota Mirai, een berline. Echt toegankelijk zijn ze wel niet: de eerste kost 81.999 euro en je betaalt 64.470 euro voor de tweede. Ook een aantal bestel- en vrachtwagens zijn beschikbaar met motor op waterstof.

Wil je weten hoe het is om op waterstof te rijden? Boek hier een gratis testrit met de Hyundai Nexo.

Andere merken zijn ook bezig met de technologie. Zo komt BMW volgend jaar met een X5 Hydrogen, een waterstofaangedreven versie van zijn X5 SUV. Die ziet er quasi helemaal hetzelfde uit als de standaardwagen, met blauwe details en een toegeslagen grille als enige grote verschilpunten. De X5 zou een tank van 6 kg krijgen, goed voor zowat 500 km actieradius.

Bij Land Rover werken ze dan weer aan een prototype van de Defender op waterstof. De reeds lijvige offroader uitrusten met een zwaar elektrisch accupakket lijkt de ingenieurs van het merk geen goed idee, daarom is een aandrijflijn op waterstof een goed alternatief om de bekende offroader van het merk te vergroenen. Eind dit jaar beginnen de Britten alvast met een proefproject.

En ook Audi zou samen met Hyundai experimenteren met een waterstofaangedreven wagen, de h-tron, als variatie op de elektrische e-tron.

Renault tot slot lanceerde vorige week zijn HyVia-strategie rond waterstof. In eerste instantie zou die vooral gebruikt worden voor lichte vrachtvoertuigen, maar op termijn zouden daar ook waterstofaangedreven personenwagens kunnen bijkomen. Bovendien plant de Franse constructeur een programma voor de uitrol van groene waterstofstations. Daarmee zou één van de grootste problemen rond waterstof, de gebrekkige infrastructuur, al gedeeltelijk kunnen verholpen worden.

