Suzuki Viking rally: doe mee aan de wedstrijd

Mercedes-Benz verkocht vorig jaar in België zeven keer meer geëlektri­fi­ceer­de auto's

20 januari De Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz heeft vorig jaar in België 6.649 elektrische of plug-inhybrideauto's verkocht, een stijging met 613 procent ten opzichte van 2019. Daarmee had een op de vijf nieuwe wagens van Mercedes-Benz in België vorig jaar een stekker, zo heeft Pierre-Emmanuel Chartier, de topman van Mercedes-Benz Belux, woensdag gezegd in een gesprek met Belga.