SUV rijdt sedan van de weg: steeds minder berlines ingeschreven Lieve Van Bastelaere

11 februari 2019

00u00 0 Auto Vraag een kind om een auto te tekenen en het zet nog altijd een sedan op het blad. Ook al ziet hij die op de weg steeds minder. De Vlaming koopt liever een hatchback, stationwagon of SUV. Ondanks een koffer vol nadelen.

Uit cijfers van mobiliteitsfederatie Traxio blijkt dat de verkoop van sedans in ons land daalt. Terwijl er in 2015 nog 39.250 nieuwe sedans ingeschreven werden, waren dat er vorig jaar nog maar 34.200, -13%. Als we 2018 vergelijken met 2017, gaat het om een daling van zelfs 16%. "De verkoop van de sedan heeft twee klappen gehad", zegt Joost Bolle, de autospecialist van onze krant. "Een eerste kleine klap kwam er in de jaren 80 en 90, toen er mooiere versies van de break op de markt kwamen. Tot dan was dat de auto van de loodgieter of de 'patattenboer', maar de meer comfortabele exemplaren werden al snel populair als gezinswagen. In die auto's was er veel meer laadruimte, wat ideaal was voor mensen met een actievere levensstijl."

Sociale status

"De tweede en ultieme klap heeft de sedan gekregen toen de SUV of cross-over waanzinnig populair werd. Die auto staat hoger, zodat je een beter zicht hebt op de weg en vooral vrouwen zich veiliger voelen. Bovendien heeft de 'terreinwagen', zoals de wagen op café genoemd wordt, meer kofferruimte. En ten slotte is er nog de status: een SUV heeft meer uitstraling en is synoniem voor sociaal succes. Hoe populairder de SUV's werden, hoe minder sedans er verkocht werden. Ook de autofabrikanten spelen daarop in: ze zijn nu veel minder snel geneigd om het gamma berlines te vernieuwen."

Dat laatste werd pijnlijk duidelijk toen de Amerikaanse autobouwer General Motors eind november vorig jaar aankondigde vijf fabrieken te sluiten in de Verenigde Staten en Canada. GM-topvrouw Mary Barra besliste een kruis te maken over fabrieken die zich specialiseren in de sedan om te focussen op SUV's en pick-uptrucks. Ook Ford Amerika, de producent die de sedan zowat uitgevonden heeft, deed de auto in 2018 in de ban. De Ford Fusion -hier verkocht als Mondeo - zal daar straks zelfs niet meer leverbaar zijn.

Krap parkeren

In ons land loopt het zo'n vaart niet. Vorig jaar werden er in België ondanks de daling nog steeds 34.200 nieuwe sedans ingeschreven, op een totaal van 549.632. Er zijn nog genoeg automobilisten die beseffen dat een SUV altijd meer zal verbruiken dan een berline, die lager bij de grond staat. Ook qua wegligging zal een SUV een lagere auto nooit evenaren én de aankoopprijs ligt een pak hoger (tot 20% meer). Niet omdat die duurder is om te bouwen, wel omdat de vraag zo groot is. Hier speelt dus gewoon de wet van vraag en aanbod. Ook al heeft elke keuze voor- en nadelen. Mensen die in de stad wonen, waar de parkeerplaatsjes beperkt en krap zijn, durven al eens vloeken op hun plompe, uit de kluiten gewassen SUV. Een kleinere sedan is daar veel praktischer.