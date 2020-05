Gesponsorde inhoud SUV op z’n Italiaans: 3 redenen waarom de Alfa Romeo Stelvio zo verrast Aangeboden door FCA

28 mei 2020

09u00 0

De Alfa Romeo Stelvio is Alfa Romeo’s eerste SUV. De sportieve wagen kan ruw terrein de baas, maar heeft ook een unieke Italiaanse flair én is gezinsvriendelijk. En hij verrast op nog meer vlakken.

Alfa Romeo bouwt al 110 jaar auto’s, maar waagt zich pas sinds vier jaar aan de klassieke SUV. Gezinswagens lijken misschien te banaal voor het Italiaanse luxemerk, maar na wat optimalisatie hebben ze met de Stelvio een sterke en unieke SUV in hun portefeuille. Drie manieren waarop Alfa’s Stelvio zich onderscheidt van gelijkaardige wagens.

Het Italiaans design

Het design van de Alfa Romeo Stelvio is onmiskenbaar ‘made in Italy’ en heeft de typische Alfa Romeo-touch. De uitgesproken en vloeiende lijnen stralen kracht en dynamiek uit, de flanken zijn gespierd, de verhoudingen zitten juist en de smalle koplampen ademen agressie en trots. Met als kers op de taart Alfa’s iconische, V-vormige ‘Scudetto’-grille op de neus, Alfa’s signatuur sinds 1930. Geen enkele andere SUV heeft zo’n uitgesproken grille. De bekleding binnenin straalt luxe uit: het lederen stuurwiel is verwarmbaar, een impressionant 8.8” touchscreen in het dashboard herbergt de boordcomputer en het Harman Kardon-soundsysteem met veertien luidsprekers en subwoofers zorgen voor een ongelofelijke geluidservaring.

Het zinnenprikkelende rijplezier

Nagenoeg elke online review is het erover eens: de Stelvio rijdt heerlijk. U kiest tussen achterwiel- of vierwielaandrijving en in beide settings voelt u de kracht van de wagen. De Stelvio is de lichtste SUV in zijn klasse en kan door slim design ook opscheppen met een nagenoeg perfecte 50/50-gewichtsverdeling. In combinatie met de 8-traps automatische aandrijving en de krachtige motor die met gemak de motoren van gelijkaardige SUV’s overklast, geniet u van een atletisch en dynamisch rijgevoel en laat u trager verkeer in een wip achter zich.

Geavanceerde rijhulpsystemen

Alfa Romeo voegde een indrukwekkende hoeveelheid veiligheids- en rijhulpsystemen aan de Stelvio toe voor extra rijgemak. Met Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, Traffic Jam & Highway Assist, Active Cruise Control, Traffic Sign Recognition en Driver Attention Assist achter de hand maakt uhet uzelf gemakkelijker wanneer u daar nood aan hebt en met de Alfa Connect-toepassingen (afstandsbediening, automatische SOS, wifi voor 8 apparaten, diefstalmeldingen) hebt u uw wagen te allen tijde helemaal onder controle.

