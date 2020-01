Subaru biedt excuses aan voor per ongeluk lanceren ‘FUCKS’-model Erik Kouwenhoven

13 januari 2020

06u17 1 Auto Subaru heeft in een brief aan alle Amerikaanse dealers zijn excuses aangeboden voor een speciale Forester-uitvoering met de naam Forester Ultimate Customized Kit Special. Het acroniem van deze naam ligt in Engelstalige landen gevoelig.

De Subaru werd geïntroduceerd op het autosalon van Singapore en is een speciale uitvoering van de Forester. Een ongelukkige keuze, noemt de Japanse constructeur de naam van de uitvoering. Het merk laat in de excuusbrief de concessiehouders weten dat de fabriek “hier niets mee te maken heeft”. “Het spreekt voor zich dat deze auto niet beschikbaar zal zijn op de Amerikaanse markt”, klinkt het.

Hoewel het bericht beweert dat de aanstootgevende naam is verwijderd van de beursvloer, was de Subaru Forester Ultimate Customized Kit Special nog steeds te zien op nieuwe foto's van het salon tot dit weekend. De Subaru FUCKS is een blauwe SUV met rode accenten, exclusieve stoelen en een indrukwekkend audiosysteem.