Stukken van mensen! Dit kost het onderhoud van een Lamborghini Diablo … Mika Tuyaerts - www.fangio.be

27 december 2019

15u00

Bron: www.fangio.be 1 Auto Wie opgroeide in de jaren ’90 en van auto’s hield, had ongetwijfeld een poster van een Lamborghini Diablo op zijn kamer hangen. Peperduur en onbereikbaar in de nineties, en daar is vandaag geen verandering in gekomen. Het onderhoud alleen al kost stukken van mensen!

Voor een goed onderhouden exemplaar moet je vandaag nog 180.000 euro neertellen en daar blijft het niet bij. Ook het onderhoud van dit mythische Italiaanse raspaard met V12-motor kost een flinke duit …

Een Lamborghini Diablo vraagt immers constant, nauwgezet onderhoud en bovendien zijn de onderdelen peperduur. Een koppeling kost bijvoorbeeld 10.000 euro … en gaat gemiddeld slechts 10.000 kilometer mee. Dat lees je goed: je Lambo kost je al één euro per kilometer, enkel en alleen aan de koppeling.

Ook voor andere onderdelen verkoop je best een orgaan, je huis of man/vrouwlief. Schokdempers kosten 6.000 euro, een nieuwe uitlaat 10.000 en een grondige motorrevisie zelfs 50.000 euro! Ook ‘gewoon op onderhoud gaan’ is niet goedkoop wanneer je met een Lamborghini rijdt. Reken op een kostprijs van 2.000 euro voor een klein onderhoud en meer dan 10.000 voor een grote onderhoudsbeurt van de Diablo.