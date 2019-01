Studie: 43 procent van de Belgen niet overtuigd van veiligheid zelfrijdende auto IB

24 januari 2019

Bron: Belga 0 Auto 43 procent van de Belgen is er niet van overtuigd dat zelfrijdende wagens veilig zijn. Daarmee lijkt het vertrouwen van de consument in zelfrijdende auto's te stagneren, zo blijkt uit een onderzoek van bedrijfsconsultant Deloitte.

Deloitte ondervroeg voor haar ‘2019 Deloitte Global Automotive Consumer Study’ in september en oktober van vorig jaar meer dan 25.000 consumenten uit 20 landen om te peilen naar hun voorkeuren over kwesties die een impact hebben op de autosector. In België waren er dat ongeveer 1.250.

Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen van de Belg in zelfrijdende wagens stagneert. 43 procent van de respondenten is er niet van overtuigd dat zelfrijdende auto's veilig zullen zijn. Dit is maar een lichte daling vergeleken met de 50 procent van vorig jaar. Het verschilt wel aanzienlijk van de 69 procent in 2017.

Geleidelijke aanvaarding

"Zelfrijdende wagens maakten hun intrede 'in de echte wereld' via piloottests en hebben bijgevolg te maken gekregen met uitdagingen uit 'the real world'. Een reeks spraakmakende incidenten hebben bijgedragen aan de stabilisering van het consumentenvertrouwen in de studie van dit jaar. Wellicht zal op langere termijn een tendens waar te nemen zijn in de richting van een geleidelijke aanvaarding", verklaart Eric Desomer, Automotive sector Leader for Deloitte Belgium, de tendens.

Consumentenvertrouwen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het consumentenvertrouwen in traditionele autofabrikanten die zelfrijdende wagens op de markt brengen, blijft slinken: van 48 procent in 2018 tot 31 procent in 2019. Er is dus meer vertrouwen in spelers die nieuwe technologieën op de markt brengen dan in de traditionele fabrikanten.

