Stofzuigermaker Dyson gaat concurrentie met Tesla aan met eigen elektrische auto’s

24 oktober 2018

12u48

In 2021 kan je rondrijden met een Dyson. Geen stofzuiger, maar een wagen. De fabrikant van huis- en keukentoestellen zet in Singapore een nieuwe fabriek in de steigers om elektrische auto's te bouwen. De oprichting van de fabriek, die klaar moet zijn in 2020, kadert in een ruimere investering van 3,2 miljard dollar (2,8 miljard euro) in "nieuwe technologie".

Dyson investeerde de afgelopen jaren fors in accutechnologie en krachtige elektromotoren, de belangrijkste onderdelen van elektrische auto’s. Het bedrijf moet daar dan eigenlijk alleen nog maar koetswerk omheen bouwen.

Vastestofbatterij

Dyson werkte ook aan een vastestofbatterij, een accu die wordt gezien als de opvolger van de huidige lithium-ionbatterijen. Die moet brandveiliger zijn, sneller opladen en auto’s langer laten rijden met een laadbeurt.



Of de wagens die over drie jaar van de band rollen in Singapore effectief op zo’n batterij zullen rijden, is wel twijfelachtig. Dyson deed zijn ‘solid state’-start-up van de hand in september, nadat het er in 2015 nog 90 miljoen dollar voor betaalde.

Singapore

Het Britse bedrijf heeft al elf jaar voet aan de grond in Singapore, waar een klein team werkt aan elektrische motoren en waar al meer dan 50 miljoen krachtige Dyson Digital Motors van de band rolden. CEO Jim Rowan schreef zijn werknemers dat de keuze voor Singapore complex was, en “gebaseerd is op bevoorradingsketens, toegang tot markten en de beschikbaarheid van expertise die ons zal helpen om onze ambities te verwezenlijken”.

Hij zegt nog dat Singapore centraal staat in de toekomst van zijn bedrijf, en dat hij verwacht het aantal werknemers daar te verdubbelen. “Singapore heeft een relatief hoog kostenplaatje, maar ook geweldige technologische expertise en focus. Het is daarom de juiste plaats om machines te maken vol technologie van hoge kwaliteit, en de juiste plaats om ons elektrisch voertuig te bouwen.

Werknemers

Volgens de BBC stelt Dyson momenteel 1.100 mensen te werk in Singapore, naast 1.300 in Maleisië, 1.000 in China en 800 op de Filipijnen. In het Verenigd Koninkrijk is de fabrikant ook goed voor 4.800 jobs, waarvan zo’n 400 functies te maken hebben met het autoproject. In het thuisland wordt geen enkel product gemaakt.

