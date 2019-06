Stoffige Ferrari wordt geveild voor bedrag van enkele parkeerboetes Erik Kouwenhoven

15 juni 2019

06u48

Auto Een Ferrari 599 ter waarde van meer dan 100.000 euro wordt in China geveild voor een bedrag van enkele honderden euro's. Dat meldt Britse krant The Sun. De kans is groot dat het daarmee de goedkoopste tweedehands Ferrari ooit is.

De auto wordt geveild door de Chinese autoriteiten nadat deze in beslag was genomen omdat er een auto tegenaan was gereden. De agenten van de provincie Dongguan ontdekten ze geen informatie over de auto konden vinden. De Ferrari stond nergens geregistreerd en was niet verzekerd. Ook was deze voorzien van een valse kentekenplaat.

De provincie beschouwt de verbannen Ferrari daarom vrij letterlijk als schroot en het startbod is niet hoger dan de oud-ijzerprijs van net geen 220 euro. De autoriteiten zullen niet toestaan ​​dat het voertuig opnieuw in China wordt verkocht of geregistreerd, wat betekent dat de auto geëxporteerd moet worden, naar hier bijvoorbeeld. Degene die de 599 koopt, moet verder alleen nog de openstaande parkeerboetes van rond de 1.300 euro betalen.