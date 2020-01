Stoffel Vandoorne: “Het is nog te vroeg voor de Formula E om te concurreren met de F1” Fangio.be stelde vijf vragen aan de Formula E-piloot Mika Tuyaerts

17 januari 2020

11u45

Bron: www.fangio.be 0 Auto Hij is nog maar zelden in het land, maar speciaal voor zijn fans op de Brussels Motor Show reisde Stoffel Vandoorne nog eens naar België. Net voor de signeersessie op de stand van Mercedes, maakte hij ook even tijd om voor de camera van Fangio.be plaats te nemen, de website die ook HLN.be van autonieuws voorziet.

En daar zijn wij hem heel dankbaar voor, gezien het drukke schema van Stoffel. De Formule E-rijder van Mercedes vertrok de volgende dag immers al naar Chili, waar dit weekend de derde E-prix van het seizoen plaatsvindt. Met twee derde plaatsen in de dubbele seizoensopener in Saoedi-Arabië begon de West-Vlaming alvast sterk aan zijn tweede jaar in het volledig elektrische kampioenschap.

Toch verleidt dat Vandoorne niet tot grootste uitspraken: “De Formula E is geen gemakkelijk kampioenschap om resultaten in te halen. Echt iedereen kan winnen. Laten we gewoon ons ding doen en zien waar we aan het einde van het seizoen uitkomen.”

F1 vs FE

Voorafgaand aan ons interview voor de camera had Stoffel een groepsgesprek met een aantal journalisten. “Word je het vaakst aangesproken op je periode bij McLaren in de Formule 1 of als piloot in de Formula E?”, is één van de vragen die gesteld wordt. Stoffel zegt dat hij de laatste maanden een verschuiving ziet, dat hij steeds vaker wordt aangesproken over zijn elektrische avonturen.

Tijdens ons interview komen we even terug op die kwestie. Heel wat autoconstructeurs zien qua marketing en technologie meer voordelen in de Formula E, getuige het grote aantal autobouwers dat deelneemt aan het kampioenschap. Zal de Formula E de F1 binnenkort overvleugelen? “Daar is het nog te vroeg voor”, aldus Stoffel. “De Formula E wil ook niet concurreren met de Formule 1.”

Waarom dat zo is, kan je horen in onderstaande video.