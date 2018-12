Sterkste supersportwagen ter wereld eet Bugatti's voor ontbijt en sprint in minder dan twee seconden naar 100 km/uur Erik Kouwenhoven

03 december 2018

06u24

Auto Met zijn 1.900 pk sterke elektromotor wordt de Pininfarina PF0 tweemaal zo sterk als een LaFerrari. Het koppel is zelfs driemaal zo groot als dat van een McLaren Senna.

Pininfarina was een ontwerpbureau in Italië, maar nu het is overgenomen door de Indiase firma Mahindra, ontpopt het zich tot een zelfstandig automerk dat elektrische supersportwagens en SUV's gaat bouwen. Het eerste model wordt de PF0. Het hart van de nieuwe supersportwagen wordt gevormd door een motor/accu-combinatie van de firma Rimac. Deze Kroatische firma was de drijvende kracht achter de Concept_One, waarmee oud TopGear-presentator Richard Hammond in 2017 crashte. In de Pininfarina PF0 komt de aandrijflijn tot een ongelofelijke 1.900 pk.

Om dat in perspectief te plaatsen: de sterkste productieauto’s die vandaag de dag te koop zijn - de hypercars Bugatti Chiron en Koenigsegg Regera - zijn beiden ‘slechts’ 1.500 pk sterk. Ook het koppel is buitensporig. Met een output van 2.400 Newtonmeter is de trekkracht van de Pininfarina drie keer zo groot als die van supersportwagen McLaren Senna.

Met zoveel vuurkracht voorspelt Pininfarina dat de auto in minder dan twee seconden kan sprinten van 0-100 km/u. De topsnelheid wordt geschat op meer dan 400 km/u. In theorie kan de auto zelfs een topsnelheid halen van 480 km/u, dat betekent 500 km/u op de teller. Met een volle lading moet een Pininfarina ook nog eens 480 kilometer ver kunnen komen.

Over twee jaar komen de eerste exemplaren op de markt. Naar verluidt worden er niet meer dan 150 stuks gemaakt en de prijs zal rond de twee miljoen euro liggen. Vervolgens komen er nog drie SUV’s die allemaal voor 2025 op de markt worden gebracht. De elektrische modellen moeten het de Lamborghini Urus, Porsche Cayenne en Macan moeilijk gaan maken.