Stem mee: 100 km/u op snelwegen of maandelijkse autoloze zondag? Redactie

06 november 2019

09u05

Bron: www.fangio.be 1 Auto In Nederland is de voorbije dagen heel wat te doen rond de zogeheten ‘stikstofcrisis’, waarbij de vergunning van een aantal grote bouwprojecten werd ingetrokken omdat ze een aanslag zouden vormen op een aantal ecosystemen. Om de uitstoot van stikstof op korte termijn te reduceren, overweegt het kabinet nu ook drastische maatregelen op vlak van mobiliteit, gaande van een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen tot en met een maandelijkse autoloze zondag.

Het kabinet van premier Rutte onderzoekt momenteel hoe het de hoge stikstofconcentraties op korte termijn kan terugdringen, zodat de bouw van een aantal stilgelegde bouwprojecten (industrieterreinen, grote woonprojecten en infrastructuurwerken) alsnog groen licht kunnen krijgen, zo blijkt uit bronnen van het Algemeen Dagblad. Volgens de krant ligt er een lijst met een twintigtal alternatieve maatregelen op tafel, waarover het kabinet aanstaande vrijdag een beslissing neemt. De meest in het oog springende voorstellen zijn een nationale verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/u en de invoering van een maandelijkse autoloze zondag, waarbij onze noorderburen zowaar verplicht worden om hun stalen ros op stal te laten.

Wild idee?

Hoewel het ene voorstel (de snelheidsverlaging) al wat meer kans op slagen geniet dan het andere (het algemene rijverbod) bevestigde premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat ”alles nog open ligt’’. Volgens Rutte is een snelheidsverlaging op de snelweg van 130 naar 100 kilometer per uur zeker bespreekbaar, omdat het tijdverlies niet opweegt tegen het risico dat duizenden mensen in de bouw hun baan kwijtraken door de stikstofcrisis. Uit een voorlopige berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt bovendien dat, dankzij een algemene snelheidsverlaging, ‘ruimte’ ontstaat voor de bouw van 75.000 woningen in 2020.

Binnen de Nederlandse coalitie lijkt, behalve de ChristenUnie, echter niemand bereid om de maandelijkse autoloze zondag door te duwen. In ons land liggen er voor alle duidelijkheid geen gelijkaardige plannen op tafel, al zijn we nu plots wel heel benieuwd welk voorstel jullie ‘voorkeur’ zou genieten...