Steenrijke oliemagnaat (80) verongelukt met oldtimer, echtgenote kritiek Erik Kouwenhoven en Sebastiaan Quekel

04 november 2019

13u39

Bron: AD.nl 6 Auto Een 80-jarige man is dit weekend in Londen overleden, nadat hij crashte met zijn oldtimer uit 1903. Het gaat om de steenrijke oliemagnaat Ron Carey uit het Canadese Calgary. De man nam waarschijnlijk de verkeerde afslag tijdens een rally. Hij zat achter het stuur van een Knox Runabout ‘Old Porcupine’ voertuig uit 1903 tijdens de ‘London naar Brighton Veteran Car Run’.

Het ongeluk op de Britse snelweg M23 gebeurde doordat de oldtimer botste met een vrachtwagen. Carey, een verzamelaar van oldtimers met een totale waarde van 3,8 miljoen pond (bijna 4,4 miljoen euro) en een bekend lid van oldtimerclubs in zijn thuisstad, overleed nadat hij uit zijn auto werd geslingerd, twee anderen raakten gewond. Vermoedelijk belandde de 80-jarige man per ongeluk op de snelweg, nadat hij een verkeerde afslag had genomen. Op de snelweg werd hij geramd door een truck.

De auto waarmee de man verongelukte was een zogeheten Knox Runabout 'Old Porcupine’ uit 1903 - een auto met een 8pk sterke motor en een topsnelheid van slechts 56 per uur. Daarmee was het snelheidsverschil met het overige verkeer onverantwoord groot. De man stierf ter plekke. Zijn vrouw werd met ernstig hoofdletsel per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

‘Een enorm verlies’

Rick Pikulski, een vriend van de miljonair, vertelde CTV News Calgary: “Ik ken Ron bijna 40 jaar, hij was zeer gerespecteerd en geliefd. Zijn overlijden is een enorm verlies.” Een andere vriend, die liever niet bij naam genoemd wilde worden, zei dat Carey stierf terwijl hij deed waar hij van hield: autorijden. “Hij was zeer professioneel en reed altijd op deze oldtimers. Daar genoot hij erg van.”

Volgens een woordvoerder van de rally stond de auto ingeschreven bij de ‘London to Brighton Rally’ - een speciale rally voor vooroorlogse auto's. Het behoeft geen nader betoog dat bij de auto uit 1903 alle basisveiligheidssystemen van moderne auto's ontbraken. Er zaten vermoedelijk zelfs geen veiligheidsgordels in.