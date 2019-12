Star Wars-ruimteschip ontworpen door designers van Porsche Niek Schenk

13 december 2019

10u15

Bron: AD.nl 2 Auto Designers van Porsche en Lucasfilm Ltd. hebben samen een ruimteschip ontworpen voor de nieuwe speelfilm ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. De projectteams werkten gedurende twee maanden samen in de ontwerpstudio’s in Weissach en San Francisco. Het resultaat is de ‘Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter’: een gedetailleerd, anderhalve meter lang schaalmodel.

De ontwerpers hadden wel een uitdaging, in vergelijking met een auto-ontwerp: op het scherm is het ruimteschip slechts tweedimensionaal te zien, terwijl een auto altijd een 3D-design heeft, dat je bovendien ‘in het echt’ kan beleven. Bovendien verschijnen de ruimteschepen in Star Wars meestal met zeer hoge snelheid en zijn ze daardoor maar heel kort zichtbaar - dus het ontwerp moet binnen enkele seconden overtuigen en in dit geval ook onmiddellijk als Porsche-ontwerp herkenbaar zijn.

‘Blasters’

Dit zeggen de ontwerpers daarover: “De neus van het ruimteschip heeft raakvlakken met de zogenaamde ‘Air Curtains’, zoals die bij de Taycan een eenheid vormen met de koplampen. Naast de Porsche-typische vierpunts dagrijlichten komen ook de zogenaamde ‘Blasters’ terug in het ruimteschip, de kenmerkende torpedobuizen aan de voorzijde die de meeste Porsches hebben.

“Het achterrooster met de lamellen is geïnspireerd op dat van de huidige 911-generatie met het geïntegreerde derde remlicht. Ook heeft het ruimteschip de doorlopende lichtstrip aan de achterzijde, eveneens een typisch designelement van Porsche. De instrumenten in de cockpit zijn uitgelijnd met de as van de bestuurder en de lage zitpositie doet denken aan de ergonomie van een Porsche 918 Spyder.

Bij de ‘Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter’ wordt ook een merkspecifiek basisprincipe gehanteerd: alle elementen aan de buitenkant moeten een duidelijke functie hebben; puur optische details die weinig ter zake doen zijn grotendeels achterwege gelaten.‘’