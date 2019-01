Staking bij Audi-fabriek in Hongarije legt ook productie plat in Duitsland jv

Een deel van de productie in Duitse fabrieken van luxewagenbouwer Audi is vandaag stilgelegd, omwille van een staking bij een Hongaarse fabriek die onderdelen toelevert.

Zowat 10.000 werknemers aan de productielijnen van de Audi A3, A4, A5 en Q2 in de fabriek in Ingolstadt hebben maandag en dinsdag geen werk, aldus een woordvoerster van het bedrijf. Of de productie woensdag hervat wordt is nog niet duidelijk.

Meer dan 4.000 werknermers van de Audi-fabriek in het Hongaarse Gyor hebben donderdag voor een week het werk neergelegd. Ze eisen een betere verloning en voordelen.

De fabriek in Hongarije stelt in totaal zowat 12.000 mensen tewerk die motoren bouwen, niet enkel voor Audi, maar ook voor andere merken van de Volkswagen-groep. Het is de grootste buitenlandse investering in Hongarije. De vakbond die opriep tot de staking wil een loonsverhoging van 18 procent en betere voordelen. Het management heeft een loonsverhoging met 20 procent voorgesteld gespreid over twee jaar en andere toezeggingen, maar de vakbond heeft die verworpen.