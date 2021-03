Stadswagen kopen? Dit zijn de beste onder 20.000 euro

Toyota Yaris (vanaf 17.760 euro)

Beginnen doen we met een auto met adelbrieven: de Toyota Yaris. Knap, vinnig, zuinig: hij heeft haast alles wat je zoekt in een stadswagen. Enkel de kofferruimte is eerder gemiddeld te noemen. De knappe Japanner komt zowel als benzine als in hybridevorm, waarbij die laatste wel net boven het budget van 20.000 euro komt. Al rij je dat verschil makkelijk toe met het lagere verbruik.

Renault Clio (vanaf 15.675 euro)

Ook de Renault Clio komt in hybride-uitvoering net boven de 20.000 euro, maar als benzine en LPG-versie valt hij binnen het budget. De Fransman pronkt met een knap interieur met rechtopstaand touchscreen en een meer dan degelijk rijgedrag. Enkel op de achterbank is de ruimte niet royaal te noemen.

Hyundai i20 (vanaf 16.499 euro)

We keren terug naar Azië met deze Hyundai i20. Net als de Toyota Yaris, kreeg deze Zuid-Koreaan een nieuw jasje aangemeten. Hij is personaliseerbaar, ruim en scoort uitstekend in de veiligheidstesten. Een hybrideversie ontbreekt, maar zijn aankoopprijs is wel interessant.

Dacia Sandero (vanaf 8.990 euro)

De Dacia Sandero, zowat de goedkoopste auto op de markt, steekt ook in het nieuw. Je krijgt veel waar voor je geld, met een geüpdatet interieur dat technologisch helemaal mee is en het ruimteaanbod is ook in orde. De nodige wind- en rolgeluiden moet je er wel bijnemen.

Suzuki Swift (vanaf 17.499 euro)

De guitig uitziende Suzuki Swift is misschien wel de beste stuurmansauto uit dit lijstje. Met zijn nieuwe mild hybride aandrijflijn is hij ook zuiniger dan voorheen. Een paar afwerkingsdetails konden beter, maar dat ligt in de lijn der verwachtingen voor een auto van zijn prijs.

Mini driedeurs (vanaf 19.700)

De Mini is de karakterwagen bij uitstek. Het retrodesign van de wagen gaat al decennia mee, terwijl hij toch steeds weet te evolueren. Met een vanafprijs van 19.700 euro valt de driedeursversie bovendien net binnen ons budget. Al loopt zijn prijs door het optiebeleid van het merk waarschijnlijk een stukje hoger op.

Peugeot 208 (vanaf 16.350 euro)

De Peugeot 208 bestaat als benzine, diesel en als 100% elektrische e-208. Die laatste gaat ons budget uiteraard te boven, maar een versie met verbrandingsmotor weten we ook wel te smaken. De 208 rijdt uitstekend, al is het ruimteaanbod net iets minder dan zijn concurrenten. Iets met vorm voor functie …

