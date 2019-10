Staat Belgische wegen boert verder achteruit Redactie

15 oktober 2019

12u55

Bron: www.fangio.be 12 Auto Volgens het tweejaarlijkse Global Competitiveness Report, een wereldwijde competitiviteitsindex die wordt samengesteld door het World Economic Forum, is de staat van de Belgische wegen er – in vergelijking met de rest van de wereld - alweer een stukje op achteruitgegaan. Met een 56e positie op de wereldranglijst moet ons land zelfs landen als Namibië (21e), Ecuador (35e) en Tajikistan (50e) voor zich dulden. Singapore en Nederland blijven de ranglijst aanvoeren.

Een aan gort gereden asfaltstrook, hobbelige kasseiwegen of inderhaast opgevulde vorstputten: iedere Belg die af en toe al eens een stuur in handen neemt, kent en verfoeit de soms pokdalige staat van ons wegennet. Een terechte ergernis, zo blijkt ook uit onderzoek van het World Economic Forum. In het Global Competitiveness Report 2019, dat zopas werd gepubliceerd, blijkt bovendien dat we qua weginfrastructuur alweer wat terrein hebben prijsgegeven in vergelijking met de rest van de wereld. Die vergelijking werd gemaakt op basis van een beoordeling door vertegenwoordigers in het land: zij gaven op een schaal van 1 tot 10 aan hoe het met de wegen is gesteld.



Met een 56e positie op 141 landen zakt ons land namelijk 10 plaatsen verder weg in het klassement, waardoor we ons voortaan laten omringen door landen als Thailand (55e) en Nicaragua (58e). De beste weginfrastructuur ter wereld ligt volgens het World Economic Forum nog steeds in Singapore, Nederland, Zwitserland, Hong Kong en Japan.