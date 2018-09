Spraken Duitse autobouwers af om uitrol uitstoottechnologie te beperken? Europa start onderzoek ADN

18 september 2018

11u36

Bron: Belga 1 Auto De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek opgestart om na te gaan of de Duitse autobouwers BMW, Daimler en Volkswagen illegaal afspraken hebben gemaakt rond uitstoottechnologie. Dat heeft de Commissie vandaag bekendgemaakt.

De autoconstructeurs hebben mogelijk afgesproken om de uitrol te beperken van technologieën om de uitstoot van diesel- en benzinewagens te verminderen. In oktober vorig jaar werden in dat verband al huiszoekingen uitgevoerd bij BMW, Daimler, Volkswagen en Audi in Duitsland.

"Indien bewezen, kunnen consumenten door deze afspraken niet de kans hebben gekregen om minder vervuilende wagens te kopen, terwijl de technologie ervoor wel beschikbaar was bij de constructeurs", aldus Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.



De Europese Commissie heeft naar eigen zeggen informatie dat vijf automerken (BMW, Daimler, Volkswagen, Audi en Porsche) tijdens vergaderingen de ontwikkeling en uitrol van uitstoottechnologie bespraken.

Dat er een onderzoek wordt geopend, zegt niets over de uitkomst ervan.