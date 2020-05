Sportwagenfabrikant McLaren wankelt, F1-auto’s in onderpand geven kan niet Erik Kouwenhoven

23 mei 2020

16u58 0 Auto McLaren heeft naar eigen zeggen 280 miljoen euro nodig om de coronacrisis te overleven. Het Britse sportwagenmerk verkoopt vanwege de coronacrisis veel minder auto’s en ontvangt nauwelijks geld nu het F1-seizoen nog niet begonnen is.

Het noodplan behelsde het in onderpand geven van een groot aantal historische Formule 1-auto’s en andere klassiekers, plus het belenen van het eigen hoofdkantoor. Helaas voor McLaren wordt het merk nu teruggefloten door de obligatiehouders omdat de collectie auto’s in 2017 al in onderpand is gegeven voor het uitkopen van oud-topman Ron Dennis.

Dat zou blijken uit informatie van de krant Financial Times. Eind maart legde McLaren de productie van sportauto’s stil. Destijds werd gemeld dat de productie eind april hervat zou worden, maar het is niet duidelijk of dat ook gebeurd is. Eerder liep McLaren al steun van de Britse overheid mis. Aandeelhouders staken reeds 300 miljoen pond (ruim 334 miljoen euro) aan eigen vermogen in het bedrijf, maar dat is kennelijk niet genoeg.

Ook de Britse sportwagenfabrikant Aston Martin verkeert in zwaar weer door de coronacrisis, de Brexit en de handelsoorlogen. Het merk hoopt op tijd zijn eerste SUV met de naam DBX af te hebben, zodat die auto het merk er weer bovenop kan helpen. Eerder al schoot Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, vader van de Canadees-Belgische F1-coureur Lance Stroll (diens moeder is de Belgische modeontwerpster Claire-Ann Callens, red.), te hulp met een kapitaalinjectie van een half miljard.