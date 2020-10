Spontaan ontploffende airbags: Mercedes-Benz roept meer dan miljoen auto's terug Erik Kouwenhoven

01 oktober 2020

23u14

Bron: AD.nl 0 Auto Mercedes roept wereldwijd meer dan een miljoen auto’s terug om de airbags te vervangen. Het gaat om problemen met de A-Klasse en de GLK. Hoeveel auto's in ons land zijn getroffen, is niet bekend.

De auto’s moeten naar de garage worden gebracht omdat de door de Japanse firma Takata geleverde airbags defect kunnen zijn. Een storing in de gasgenerator van de bestuurdersairbag kan leiden tot een spontane ontploffing, waarbij mogelijk metaalfragmenten vrijkomen die de inzittenden kunnen verwonden.

Hoewel de airbags vooral ontploffen in gebieden met een hoge luchtvochtigheid, neemt Mercedes-Benz geen risico. Fouten in de gasgeneratoren van Takata leiden al jaren tot dure terugroepacties van fabrikanten als BMW, Honda, Nissan, Mazda en Toyota. Wereldwijd moeten nu 1.016.017 auto’s van de A-Klasse-modellen, die zijn gebouwd tussen 2004 en 2012 (W169-serie), terug naar de garage om de bestuurdersairbag te laten vervangen. Alleen al in Duitsland gaat het om 132.832 auto’s, schrijft het Duitse magazine Auto, Motor & Sport.

Ook de SUV-achtige Mercedes-Benz GLK moet naar de werkplaats voor vervanging van de bestuurdersairbag. Het gaat hierbij om modellen die tussen 2011 en 2015 zijn geproduceerd. In Duitsland zijn 49.296 auto’s getroffen, 120.465 GLK’s. Om hoeveel auto's het in België gaat en wanneer eigenaren van deze modellen hier een oproep krijgen, is niet bekend.

